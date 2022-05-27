Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Son Dakika
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Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

27.05.2022 16:37
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde bekleyen 1300 tır 31 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde bekleyen 1300 tır 31 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İstanbul'dan aldığı yükü Slovakya'ya götüren Mesut Yıldız, AA muhabirine, dün gece 23.00'ten bu yana sırada beklediğini söyledi.

Bu soruna çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Yıldız, "Türkiye'nin Avrupa ile ticareti yükseldi. Bu yükselmelere nazaran kapılar zayıf kalıyor." dedi.

Romanya'ya yük götüren Mustafa Bozkurt da dünden bu yana sırada olduğunu belirterek, "Yolda sıkıntılar çekiyoruz. Normalde buradan 1 günde geçiyorduk. Kuyrukların bitmesini istiyoruz." diye konuştu.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

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Bulgaristan sınırında oluşan tır yoğunluğu normale döndü Bulgaristan sınırında oluşan tır yoğunluğu normale döndü HAMZABEYLİ SINIR KAPISI'NDA 25 KİLOMETRE TIR KUYRUĞU HAMZABEYLİ SINIR KAPISI'NDA 25 KİLOMETRE TIR KUYRUĞU
Kaynak: AA

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Bulgaristan, Slovakya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Son Dakika
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