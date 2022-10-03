Hamzabeyli Sınır Kapısında bekleyen tır şoförlerine AFAD kumanya dağıttı - Son Dakika
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Hamzabeyli Sınır Kapısında bekleyen tır şoförlerine AFAD kumanya dağıttı

03.10.2022 17:00
Hamzabeyli Sınır Kapısında bekleyen tır şoförlerine AFAD kumanya dağıttı

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısında yurt dışına çıkış için kuyrukte bekleyen şoförlere kumanya ikram edildi.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısında yurt dışına çıkış için kuyrukte bekleyen şoförlere kumanya ikram edildi.

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyruğu hafta sonunda bu yana devam ediyor.

Avrupa'ya geçiş için yüzlerce tır şoförü bekleyişini sürdürürken, dünkü 30 kilometrelik tır kuyruğu bugün 20 kilometreye düştü.

AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, araçlarında bekleyen şoförlere su ve kumanya ikram etti.

Şoförler de ikram için ekiplere teşekkür etti.

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AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamzabeyli Sınır Kapısında bekleyen tır şoförlerine AFAD kumanya dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamzabeyli Sınır Kapısında bekleyen tır şoförlerine AFAD kumanya dağıttı - Son Dakika
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