Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'a Geçmek İsterken Yakalandılar

Bulgaristan'a Geçmek İsterken Yakalandılar

1 saat önce

Kırklareli'ye bağlı Dereköy'de yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen iki Türk uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Bulgaristan'a Geçmek İsterken Yakalandılar, System.String[]
Kırklareli'ye bağlı Dereköy'de yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen iki Türk uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Dereköy'de ülkeden yasa dışı yollarla çıkış yapmak isteyen K.Ş. ve R.B. isimli iki Türk uyruklu vatandaş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığının yaptığı incelemeler neticesinde R.B isimli şahısın eşinin Almanya'da yaşadığını ve Alman vatandaşı olduğunu, vize alamadığı için yasa dışı yollardan Almanya'ya gitmek istediğini, arkadaşı K.S. de iş bulmak amacıyla yasa dışı yollardan Almanya'ya gitmek istediğini beyan ettiği bildirildi. Şahısların Yozgat'tan Kırklareli'ye geldikleri, Kırklareli otogarından otobüsle Dereköy Hudut Kapısı mevkiine gelerek sınırı geçtikleri, Bulgaristan polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındıkları, 27 Mart günü mahkemede alınan ifadelerine bağlı olarak Türkiye'ye teslim edildikleri öğrenildi. Şahıslar, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda uygulanan yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:48 Kaynak: İHA

Kırklareli, Dereköy, Bulgaristan, Güncel
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