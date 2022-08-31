Europol, yasa dışı göçle mücadelede Bulgaristan'a destek verecek - Son Dakika
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Europol, yasa dışı göçle mücadelede Bulgaristan'a destek verecek

31.08.2022 20:06
Europol, yasa dışı göçle mücadelede Bulgaristan'a destek verecek

Bulgaristan'a iki günlük resmi ziyarette bulunan Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Direktörü Catherine de Bolle, "Avrupa'da güvenlikle ilgili durum dramatik bir şekilde değişti.

Bulgaristan'a iki günlük resmi ziyarette bulunan Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Direktörü Catherine de Bolle, "Avrupa'da güvenlikle ilgili durum dramatik bir şekilde değişti." dedi.

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerindeki Europol'ün kolluk kuvvetleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan ziyaret dizisinin Bulgaristan ayağında de Bolle, Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Dermenciev ile bir araya geldi.

Toplantıdan sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan de Bolle, Europol'ün, yasa dışı göçle mücadelede Bulgaristan'a destek vereceğini bildirdi.

"Avrupa'da güvenlikle ilgili durum dramatik bir şekilde değişti." diyen de Bolle, Bulgar tarafının Europol'e yasa dışı göçle ilgili güzergahlar, faaliyet gösteren şebekeler ve devam eden soruşturmalar hakkında bilgi verdiğini bildirdi.

Son beş yılda Bulgar servisleri ile "Europol" arasındaki bilgi alışverişinde üç kat artış kaydedildiğini aktaran de Bolle, "İş birliğimiz, göçmenlerin kanalize edilmesi, insan kaçakçılığı, kaçak sigara üretimi, kalpazanlık ve diğer mal kaçakçılığı ile mücadelede birçok başarıya imza attı." diye konuştu.

Bulgaristan'ın daima Europol'ün güvenilir bir ortağı olduğuna işaret eden de Bolle, "Vatandaşların günlük yaşamındaki güvenliği öncelikli önem taşır. Dolayısıyla Europol'ün rolü daha da yoğunlaştırılmalı. Kurumumuz Bulgaristan'ın yasa dışı göçle mücadelesine destek vermek istiyor." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın düzensiz göçün güzergahında kilit bir transit nokta olduğuna işaret eden de Bolle, "Yasa dışı göç tüm AB'yi tehdit ediyor. Bulgaristan da, bu suçlarla mücadelede çok önemli rol oynuyor." dedi.

İçişleri Bakanı Dermenciev, de Bolle'e Bulgaristan'a karşı gittikçe artan göç baskısı konusunda bilgi aktardığını, sınır güvenliğinin artırılması için çalışmaların yoğunlaştığını, personel takviyesi ve dronların kullanımının olumlu sonuç verdiğini anlattı.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Avrupa Birliği, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Europol, yasa dışı göçle mücadelede Bulgaristan'a destek verecek - Son Dakika

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