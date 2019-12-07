Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen 2 kişi yakalandı
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Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmek isteyen 2 kişi yakalandı.

Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen 2 kişi yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmek isteyen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dereköy-Bulgaristan hattında yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyen 2 kişi olduğu belirlendi.

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği ekipleri, askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Türk uyruklu A.G. ve Y.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 2 kişi, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde, Bulgaristan'a iş bulmak için gitmek istediklerini söyledikleri öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler serbest bırakıldı.

Bulgaristan, Kırklareli, Dereköy, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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