Bulgaristan AB'de En Düşük İşsizlik Oranı Olan Ülkeler Arasında Yer Alıyor - Son Dakika

Eurostat verilerine göre Bulgaristan AB üyeleri arasında en düşük işsizlik oranı olanlar arasındadır. Ülkede işsizlik oranı Mart ayındaki % 5, 1'lik seviyesinden Nisan'da % 4, 7'ye düşmüş bulunuyor. Nisan 2020'de % 5, 9 olarak gerçekleşmişti. Nisan 2021'de AB'de ortalama işsizlik % 7, 3'tür, Euro Bölgesinde ise % 8'dir. Polonya (% 3, 1), Çekya (% 3, 4), Hollanda (% 3, 4), Malta (% 3, 8), Macaristan (% 4, 3) ve Almanya (% 4, 4) işsizlik oranı en düşük olan ülkelerdir. İspanya (% 15, 4) ve İtalya (% 10, 7) işsizlik oranı % 10'un üzerinde olan ülkelerdir. Yunanistan'da en yeni işsizlik verileri Ocak ayına ait olup, % 15, 8'dir.

Kaynak: https://trud. bg/

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği