Bulgaristan AB'den Gül Yağı İçin Özel Gümrük Kodu Almak Üzere - Son Dakika

Duma ve Telegraf gazetelerinde yer alan bilgilere göre Bulgaristan gül yağının korunması için Avrupa Birliği'nden özel kod almak üzeredir. Söz konusu özel gümrük kodu ile Bulgaristan'ın sembollerinden olan bu ürünün sahtecilikten ve haksız rekabetten korunması amaçlanıyor. Gül yetiştiricileri destekledikleri bu gelişmenin Bulgar gül yağının meşeini garanti altına alacağını düşünüyor. Üreticilere göre son yıllarda Bulgar gül yağı uluslararası piyasalarda itibar kaybına uğramış, Bulgar tüccarlar üçüncü ülkelerden sahte gül yağı ithal edildiği ve daha sonra Bulgar gül yağı olarak satıldığı için büyük zararlar yaşamış bulunuyor.

Kaynak: BTA

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği