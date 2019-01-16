Son Dakika Haberleri: Bulgaristan ABD'den F-16 Savaş Uçağı Satın Almak İstiyor

Bulgaristan ABD'den F-16 Savaş Uçağı Satın Almak İstiyor

29 dakika önce

Bulgaristan'da parlamento Hava Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 8 adet yeni "F-16 Block 70" tipi savaş uçağı alınması için hükümetin ABD ile görüşmesine onay verdi.

Bulgaristan ABD'den F-16 Savaş Uçağı Satın Almak İstiyor, System.String[]
Bulgaristan'da parlamento Hava Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 8 adet yeni "F-16 Block 70" tipi savaş uçağı alınması için hükümetin ABD ile görüşmesine onay verdi.

İktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB), parlamentoda yapılan oylamada üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu muhalefetteki Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) milletvekillerinin desteğini aldı.

HÖH Lideri Mustafa Karadayı, "Tutumumuz net ve kesin. Söz konusu milli güvenlik olduğunda popülizmin yeri yoktur. Biz basit teknik donatım almıyoruz, milli güvenliğimize yatırım yapıyoruz." dedi.

Öte yandan ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) milletvekilleri hükümetin parlamentodan "açık çek talep ettiğini" öne sürüp, ABD ile F-16'lar için görüşülmesine karşı çıktı.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, "Alınan karar sonucu Bulgaristan hükümeti yeni uçak filosunun alımı için ABD ile daha esnek görüşmeler yapabilecek. Bu görüşmeler sonuç vermezse İsveç ile Gripen uçaklarının alınması için görüşülecek." diye konuştu.

Karakaçanov, normal şartlarda 8 ay süren bu tür görüşmelerin en fazla 4 ayda tamamlanacağını söyledi.

Parlamento, 2018'de aynı konuda aldığı kararında uçakların alımı için yaklaşık 1 milyar avro bütçe ayırmıştı. Yeni kararda ise fiyat konusunda rakam belirtilmedi.

Bulgaristan'ın almak istediği 8 adet F-16 Block 70 tipi uçağın Hava Kuvvetlerinin halihazırda kullandığı ancak teknolojik ömrünü doldurmuş olan Rus yapımı MİG-21 ve MİG-29'ların yerini alması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:57 Kaynak: AA

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