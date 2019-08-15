Son Dakika Haberleri: Bulgaristan Açık Badminton Şampiyonası
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Bulgaristan Açık Badminton Şampiyonası

22 dakika önce

Bulgaristan Açık Badminton Şampiyonası sona erdi.

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Bulgaristan Açık Badminton Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'da 340 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada, tek kadınlar kategorisinde Neslihan Yiğit ile çift kadınlar kategorisinde Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin altın madalya aldı.
Milli sporcular Aliye Demirbağ tek kadınlarda, Zehra Erdem-Emre Sönmez ise karışık çiftler kategorisinde üçüncü oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Murat Özmekik, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.
Bulgaristan, Sofya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:59 Kaynak: AA
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