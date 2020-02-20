Bulgaristan: Almanya'daki saldırıda ölenlerden biri Bulgar

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ölen Bulgarın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, öldürülen Bulgar vatandaşının uzun zamandır Almanya'da yaşayan 32 yaşındaki Kaloyan Velkov olduğunu duyurdu. Almanya'da görevli Bulgar yetkililerin Velkov'un eşi Harieta Velkova'nın yanında oldukları vurgulandı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı , Almanya 'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda ölenlerden birinin Bulgar vatandaşı olduğunu duyurdu.

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