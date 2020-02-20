Bulgaristan: Almanya'daki saldırıda ölenlerden biri Bulgar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bulgaristan: Almanya'daki saldırıda ölenlerden biri Bulgar - Son Dakika Dünya

Bulgaristan: Almanya'daki saldırıda ölenlerden biri Bulgar

13 dakika önce

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda ölenlerden birinin Bulgar vatandaşı olduğunu duyurdu.

Bulgaristan: Almanya'daki saldırıda ölenlerden biri Bulgar, System.String[]

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda ölenlerden birinin Bulgar vatandaşı olduğunu duyurdu.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, öldürülen Bulgar vatandaşının uzun zamandır Almanya'da yaşayan 32 yaşındaki Kaloyan Velkov olduğunu duyurdu. Almanya'da görevli Bulgar yetkililerin Velkov'un eşi Harieta Velkova'nın yanında oldukları vurgulandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ölen Bulgarın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.


Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan, Almanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:46 Kaynak: DHA
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