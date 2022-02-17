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Bulgaristan "altın pasaport" uygulamasına son verdi - Son Dakika

Bulgaristan "altın pasaport" uygulamasına son verdi

17.02.2022 20:11
Bulgaristan "altın pasaport" uygulamasına son verdi

Bulgaristan parlamentosu, yaklaşık 9 yıldır devam eden "altın pasaport" olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık verme uygulamasına son verdi.

Bulgaristan parlamentosu, yaklaşık 9 yıldır devam eden "altın pasaport" olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık verme uygulamasına son verdi.

Milletvekilleri, 2013'ten bu yana yaklaşık 500 bin avroluk yatırım karşılığı verilen vatandaşlık ve pasaport imtiyazlarının ülke ekonomisine fayda sağlamadığı gerekçesiyle iptalini onayladı.

Adalet Bakanlığından edinilen bilgiye göre bugüne dek 103 kişi bu prosedürden yararlandı.

Devlet Milli Güvenlik Ajansının (DANS) aldığı çeşitli suç duyuruları nedeniyle son 2 yılda 7 kişinin pasaportu iptal edilirken, durumu şüpheli görünen 6 kişi hakkındaki soruşturmalar devam ediyor.

Çoğu Rus ve Çin vatandaşı olan bu kişiler, başvurularında yatırım olarak gösterdikleri parayla devlet tahvili satın alıp pasaport aldıktan sonra bu tahvilleri sattı.

Söz konusu uygulama Avrupa Birliğinin (AB) uyarılarına rağmen 2021'e kadar devam etmişti.

Bulgaristan'ın 2007'den bu yana üyesi olduğu AB'de serbest dolaşım sağlayan bu prosedüre son vermek üzere yıl başından bu yana iktidarda olan Başbakan Kiril Petkov hükümeti, Yabancılar Yasası'nda değişiklik tasarısı hazırlamıştı.

AB üyesi olan Kıbrıs Rum kesimi ve Malta, yatırım karşılığında pasaport vermeye devam ediyor.

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Togo Cumhuriyeti, Bulgaristan, Pasaport, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan 'altın pasaport' uygulamasına son verdi - Son Dakika


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