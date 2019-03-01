Son Dakika Haberleri: Bulgaristan, Askıya Aldığı Türk Akımı İhalesini Yeniden Açtı

Bulgaristan, Askıya Aldığı Türk Akımı İhalesini Yeniden Açtı

16 dakika önce

Türk Akımı’nın Bulgar topraklarından geçecek kısmıyla ilgili ihaleyi iki hafta önce askıya alan Bulgaristan doğalgaz iletim operatörü Bulgartransgaz, ihalenin yeniden açıldığını duyurdu. Bulgartransgaz’dan yapılan açıklamada, Bulgaristan’ın doğalgaz iletim sistemini Türkiye sınırından Sırbistan sınırına kadar genişletme projesi için açılan malzeme ve ekipman alımı ile yatırım projelendirme ihalesinin yeniden açıldığı belirtildi. İhale, teklif vermek isteyen Bulgar şirketi […]The post Bulgaristan, askıya aldığı Türk Akımı ihalesini yeniden açtı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Bulgaristan, Askıya Aldığı Türk Akımı İhalesini Yeniden Açtı, System.String[]
Türk Akımı'nın Bulgar topraklarından geçecek kısmıyla ilgili ihaleyi iki hafta önce askıya alan Bulgaristan doğalgaz iletim operatörü Bulgartransgaz, ihalenin yeniden açıldığını duyurdu.

Bulgartransgaz'dan yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın doğalgaz iletim sistemini Türkiye sınırından Sırbistan sınırına kadar genişletme projesi için açılan malzeme ve ekipman alımı ile yatırım projelendirme ihalesinin yeniden açıldığı belirtildi. İhale, teklif vermek isteyen Bulgar şirketi Atomenergoremont'un açtığı dava nedeniyle Rekabeti Koruma Komisyonu'nun kurulunun incelemesi tamamlanıncaya kadar geçici önlem olarak askıya alınmıştı.

Rus RBK gazetesindeki haberde, Türk Akımı doğalgaz boru hattının Bulgaristan topraklarından geçen kısmını Rus metalürji şirketi Trubnaya Metallurgiçeskaya Kompaniya'nın (TMK) inşa edeceği belirtilmişti. Aralık sonunda açılan ihalenin 15 Şubat'ta tamamlanması gerekiyordu. Türkiye sınırından Sırbistan'a Bulgaristan üzerinden yapılacak gaz tedarikinin 1 Ocak 2020 — 1 Ekim 2020 arasında başlaması planlanıyor. Bulgaristan'a gidecek Türk Akımı gazının Avusturya'nın Baumgarten gaz dağıtım merkezine ulaştırılması planlanıyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:50 

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