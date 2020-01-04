Bulgaristan Başbakan Borisov, Türk Akım'ın açılışına katılacak

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Rus gazını Avrupa'ya bağlayacak Türk Akım Projesi'nin İstanbul'da yapılacak açılış törenine katılacak.

Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak olan Türk Akım Projesi, 8 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenecek törenle açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirilecek törene Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u da davet ettiği açıklandı.

Bulgaristan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Borisov'u Türk Akım Projesi'nin açılışına davet ettiği belirtildi. Açıklamada, Borisov'un, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ile de üçlü görüşmede bulunacağı kaydedildi.

Türk Akım Projesi'nde gaz akışıyla birlikte Türkiye, Avrupa için bir enerji köprüsü haline gelirken, bölgesel enerji piyasasındaki stratejik konumunu güçlendirecek.

BULGARİSTAN'DAKİ KOLU 'BALKAN AKIMI'

Bu projenin Bulgaristan'dan geçen kolu 'Balkan Akımı' olarak gerçekleşecek. Türk Akım hattının ikinci yan borusu olan 'Balkan Akımı' hattından Bulgaristan'a yılda 19 milyar metre küp gaz girecek. Bu miktardan 12 milyar metre küpten fazlası doğrudan Sırbistan'a nakledilecek, geri kalan doğalgaz ise iç tüketim ve Bulgar hükümetinin Varna'da yapmayı planladığı, Balkan Doğalgaz Dağıtım Merkezi'ne tedarik edilecek. Bulgaristan bu dağıtım merkezinden gaz sayesinde Orta ve Doğa Avrupa'ya tedarikçi konumuna girmeyi hedefliyor.

Bulgaristan 2018 yılında Başbakan Borisov'un Moskova'da Putin ile görüşmesinde Türk Akım Projesi'nin devamı olacak ülke olarak seçilmişti. Putin, Borisov'a bu haberi verirken, Türk Akım'ın ikinci borusunun özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarıyla Bulgaristan'a sağlandığını vurgulamıştı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov geçtiğimiz günlerde Türk Akım Projesinin inşaat çalışmalarını yerinde denetledi. Borisov, günde 5 kilometre boru döşendiğini belirtti. Gorni Dıbnik bölgesindeki inşaat sürecini helikopterden sosyal medya aracılığıyla canlı yayınlayan Borisov, Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesi için tam kapasite çalışıldığını belirtti.

Balkan ülkelerine hizmet vereceğinden dolayı, Türk Akım Projesi'ni Brüksel'de Balkan Akım olarak tanıttıklarını vurgulayan Borisov, projenin Mayıs ayı sonunda hazır olacağını söyledi.