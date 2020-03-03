Bulgaristan Başbakanı Borisov, AB liderleriyle Bulgaristan-Türkiye sınırını teftiş etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulgaristan Başbakanı Borisov, AB liderleriyle Bulgaristan-Türkiye sınırını teftiş etti - Son Dakika

Bulgaristan Başbakanı Borisov, AB liderleriyle Bulgaristan-Türkiye sınırını teftiş etti

6 saat önce

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile helikopterden Bulgaristan-Türkiye sınırında teftişte bulundu.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile helikopterden Bulgaristan- Türkiye sınırında teftişte bulundu.

Borisov, Van der Leyen ve Charles Michel, teftişten sona başkent Sofya Havaalanında basın açıklaması yaptı.

Borisov, "Ortak tüm irademizle iyi komşuluk, karşılıklı anlayış, barışçıl ve dostane çözüm bulma konusunda mutabık kaldık. Ancak böyle bir anlayışla yaklaşarak, göç ve diğer krizlere çare bulabileceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

İrade ve sabır gösterdiklerinin altını çizen Borisov, "Bölgede barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz." dedi.

Borisov, Bulgaristan'ın Avrupa Birliğinin (AB) dış sınırlarının korunması konusunda "örnek ülke" olduğuna vurgu yaptı.

"Tüm AB'nin ortak sınırlarının korunması önemlidir"

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Bulgaristan'ın AB'nin dış sınırlarının korunması konusundaki çabalarının "ikna edici" olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bizce önemli olan sadece Bulgaristan değil, tüm AB'nin ortak sınırlarının korunması önemlidir. Bu konuda Avrupa'nın dayanışma ve desteğine güvenebilirsiniz. Avrupa'nın, kendisine meydan okuyan sorunların karşısında birlik içinde olması konusunda bir kez daha ikna olduk."

Ayrıca Borisov, ortak basın toplantısı öncesinde yerel basına yaptığı açıklamada da Bulgaristan'ın tüm komşularıyla iyi geçinmek istediğine işaret ederek, "Bölgemizde çıkabilecek bir bunalım, peşinde daha düşük ekonomik büyüme, daha düşük yabancı yatırım ve vatandaşa endişe getirir." değerlendirmesinde bulundu.

Bulgaristan Başbakanı Borisov, AB liderleriyle Bulgaristan-Türkiye sınırını teftiş etti

Charles Michel, Bulgaristan, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:04 Kaynak: AA
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