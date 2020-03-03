Bulgaristan Başbakanı Borisov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulgaristan Başbakanı Borisov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu... - Son Dakika

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu...

6 saat önce

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, kimsenin mültecilerle ilgili kapıda bekleyen insani krizi göremediğini söyleyerek, "Türkiye'ye (düzensiz göçmenlerle ilgili) kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum.

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu..., System.String[]

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, kimsenin mültecilerle ilgili kapıda bekleyen insani krizi göremediğini söyleyerek, " Türkiye'ye (düzensiz göçmenlerle ilgili) kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum. AB'nin ana ilkelerinden biri yükün paylaşılmasıdır." dedi.

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Borisov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerlerinin şehit olmasına neden olan saldırıya işaret eden Borisov, "Şahsım ve ekibim adına bir kez daha şehit olan askerlerin yakınlarına taziyelerimi iletmek isterim." ifadesini kullandı.

Borisov, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde Türkiye'nin, ülkesine destek vermeye hazır olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Dünya genelinde zor bulunan filtreli maskeleri peyderpey temin ederek bize yardımcı olacağınız için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile perşembe günü Moskova'da yapması öngörülen toplantıya ilişkin Borisov, "Görüşmeler çerçevesinde Suriye'deki ölümcül gelişmeler konusunda diplomatik bir çözüm bulacağınızı arzu ve temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Borisov, "Can kaybının yanı sıra yüz binlerce göçmen de mülteci de sınırlarımıza doğru geliyor. Şahsınız nezdinde Türkiye'nin Bulgaristan sınırına yönelik Avrupa ile imzalanan anlaşmanın hükümlerini ve taahhütlerini yerine getirdiği için teşekkür ediyorum. Bu, Bulgaristan vatandaşlarının müsterih olmalarını sağlıyor." dedi.

Sofya'da üçlü ve daha büyük formatta bir toplantının düzenlenmesi konusunda büyük çaba harcadığının ancak tarafların aynı masaya oturma arzusu göstermemesi nedeniyle bunun mümkün olmadığının altını çizen Borisov, "İnanıyorum ki en kısa zamanda Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve tüm mevkidaşlarımızla böyle görüşmeler yapılması gerek fakat henüz herkes bunu görmedi. Muhtemelen kimse kapıda bekleyen büyük insani krizi göremiyor." ifadelerini kullandı.

Borisov, krizin ancak sağduyu, barış ve diplomasi ile çözülebileceğine vurgu yaparak, "İmzalanan anlaşmaların yerine getirilmesi lazım. Türkiye'ye (düzensiz göçmenlerle ilgili) kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum. AB'nin ana ilkelerinden biri yükün paylaşılmasıdır." yorumunu yaptı.

"Sınırlarda bekleyen çocuk ve kadınları korumak için çok çalışacağız." diyen Borisov, "Her şeyden önce iyi komşuluk ilişkilerine güveniyorum ve inanıyorum ki önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda bir çözüm bulacağız. Sonuçta akil insanlarız." diye konuştu.

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:16 Kaynak: AA
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