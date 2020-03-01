Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan Türkiye ziyareti - Son Dakika
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Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan Türkiye ziyareti

6 saat önce

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 2 Mart 2020 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan Türkiye ziyareti, System.String[]

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 2 Mart 2020 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.


Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 2 Mart 2020 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecek.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.


Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, Suriye özelinde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır" denildi. - ANKARA

Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:26 Kaynak: İHA
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