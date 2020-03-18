Bulgaristan Başbakanı Borisov: Görünmeyen bir düşmanla savaştayız - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulgaristan Başbakanı Borisov: Görünmeyen bir düşmanla savaştayız - Son Dakika

Bulgaristan Başbakanı Borisov: Görünmeyen bir düşmanla savaştayız

6 saat önce

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, koronavirüs (Covid- 19) salgınına karşı mücadele verirken, Türkiye ve AB arasındaki mevcut mülteci anlaşmasının yürürlükte olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Bulgaristan Başbakanı Borisov: Görünmeyen bir düşmanla savaştayız, System.String[]

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, koronavirüs (Covid- 19) salgınına karşı mücadele verirken, Türkiye ve AB arasındaki mevcut mülteci anlaşmasının yürürlükte olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu vurguladı. Borisov, koronavirüse atıfta bulunarak, "Görünmeyen bir düşmanla savaştayız" dedi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği (AB) liderleri arasında gerçekleştirilen video konferansa katıldıktan sonra basına açıklama yaptı. Türkiye ve AB arasındaki mevcut mülteci anlaşmasının yürürlükte olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu vurguladı. Borisov, Türkiye'nin bu anlaşmaya uyduğunu ifade ederek ülkede mülteci sorunu yaşamıyor olmalarını büyük avantaj olarak niteledi. Başbakan Borisov ayrıca Türkiye'nin AB ile anlaşmasına uyduğu için Bulgaristan sınırına yönelik mülteci akını yaşanmadığını ifade etti. AB üyesi ülkelerin, üye olmayan ülke vatandaşlarına 30 günlük geçici kısıtlama getirme kararına değinen Borisov, "Görünmeyen bir düşmanla savaştayız. Avrupa Komisyonu olarak üye olmayan ülkelerle sınırları kapatma kararı aldık. TIR'ların hareketi kısıtlanmayacak. Ekonomiyi sıkıntıya sokmamak için üretimin durmaması çok önemli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Başbakanın AB ile video konferans görüntüleri

Başbakanlıktan detay görüntüler


Avrupa Birliği, Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:36 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek
Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor         
16:18
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum         
15:26
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu         
14:48
Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi         
14:05
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi         
13:56
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti         
13:40
Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları         
12:13
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi         
12:06
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı         
11:15
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 22:27:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgaristan Başbakanı Borisov: Görünmeyen bir düşmanla savaştayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]