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Bulgaristan Başbakanı Borisov, "Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz"
7 saat önce
Bulgaristan Başbakanı Borisov, "Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz"
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:58 Kaynak: AA
Bulgaristan Başbakanı Borisov, "Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz"
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