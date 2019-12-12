Bulgaristan Başbakanı Borisov, "Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulgaristan Başbakanı Borisov, 'Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz' - Son Dakika

Bulgaristan Başbakanı Borisov, "Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz"

7 saat önce

Bulgaristan Başbakanı Borisov, "Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz"

Bulgaristan Başbakanı Borisov,

Bulgaristan Başbakanı Borisov, "Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz"

Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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