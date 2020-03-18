Bulgaristan Başbakanı Borisov: 'İyi ki Türkiye ile AB arasındaki anlaşma çalışıyor' - Son Dakika
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Bulgaristan Başbakanı Borisov: 'İyi ki Türkiye ile AB arasındaki anlaşma çalışıyor'

1 saat önce

Bulgaristan Başbakanı Borisov: 'İyi ki Türkiye ile AB arasındaki anlaşma çalışıyor' Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Korona virüs salgınına karşı mücadele verirken ülke sınırında mülteci akını yaşanmamasının çok önemli olduğunu söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Borisov: 'İyi ki Türkiye ile AB arasındaki anlaşma çalışıyor'

SOFYA - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Korona virüs salgınına karşı mücadele verirken ülke sınırında mülteci akını yaşanmamasının çok önemli olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği liderleri arasında gerçekleştirilen video konferansa katıldıktan sonra bir açıklama yapan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye ve AB arasındaki mevcut mülteci anlaşmasını yürürlükte olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye ile AB arasındaki anlaşma sayesinde Bulgaristan sınırına yönelik mülteci akını yaşanmadığını hatırlatan Borisov, mülteci akını ve korona virüs salgının üst üste gelmesi başka ülkelere olağanüstü zorluklar yaşattığını kaydetti.

AB üyesi ülkelerin, üçüncü ülke vatandaşlarına 30 günlük geçici kısıtlama getirme kararına değinen Borisov, 'Görünmeyen bir düşmanla savaştayız. Avrupa Komisyonu'nun bugünkü toplantısında üçüncü ülkelerle sınırları kapatma kararı aldık. Yük taşıyan TIR araçlarının hareketi kısıtlanmayacak. Ekonomiyi kırmamak için üretimin durmaması çok önemli' dedi.

Bulgaristan Başbakanı Borisov: 'İyi ki Türkiye ile AB arasındaki anlaşma çalışıyor'

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:25 Kaynak: İHA
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