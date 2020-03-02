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Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Kimse kapıda bekleyen (mültecilerle ilgili) krizi göremiyor"
6 saat önce
Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Kimse kapıda bekleyen (mültecilerle ilgili) krizi göremiyor"
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:32 Kaynak: AA
Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Kimse kapıda bekleyen (mültecilerle ilgili) krizi göremiyor"
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