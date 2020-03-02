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Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Kimse kapıda bekleyen (mültecilerle ilgili) krizi göremiyor"
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Kimse kapıda bekleyen (mültecilerle ilgili) krizi göremiyor"Borisov: "Türkiye'ye (düzensiz göçmenlerle ilgili) kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:52 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Kimse kapıda bekleyen (mültecilerle ilgili) krizi göremiyor"
Borisov: "Türkiye'ye (düzensiz göçmenlerle ilgili) kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum. AB'nin ana ilkelerinden biri yükün paylaşılmasıdır"
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