Bulgaristan Başbakanı Borisov, sınıra yakın bölgede yangın söndürme çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Türkiye sınırına yakın bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını inceleyerek, " Sofya'dan bakıldığında sanki sınır yanmış izlenimiyle kalınıyor, oysa öyle bir durum yok" dedi.

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgede 4 gün önce başlayan orman yangınları devam ediyor. Başbakan Boyko Borisov, yangın söndürme çalışmalarını incelemek için bölgeye hareket etti. Borisov yaptığı açıklamada, telaşlanacak bir durumun olmadığını ifade etti. İtfaiye Genel Müdürü Nikolay Nikolov'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Borisov, "Sofya'dan bakıldığında sanki sınır yanmış izlenimiyle kalınıyor, oysa öyle bir durum yok. İtfaiyemiz işini iyi yapıyor" ifadelerini kullandı.

İtfaiye Genel Müdürü Nikolov ise Türkiye'den yardım teklifi geldiğini ancak şu an da söndürme çalışmalarını kendi imkanlarıyla yürüttüklerini belirtti.

Öte yandan 4 gün önce Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın Hasköy ve Yambol illerinde çeşitli bölgelerde çıkan orman yangınları aşırı sıcakların ve rüzgarın etkisiyle 30 kilometre uzunluğunda bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor. - SOFYA