Bulgaristan Başbakanı Borisov Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
Son Dakika Politika Bulgaristan Başbakanı Borisov Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Bulgaristan Başbakanı Borisov Türkiye'ye geliyor

6 saat önce

BULGARİSTAN Başbakanı Boyko Borisov, yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Bulgaristan Başbakanı Borisov Türkiye'ye geliyor, System.String[]

BULGARİSTAN Başbakanı Boyko Borisov, yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı aktarıldı. Açıklamada, "Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, Suriye özelinde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır" denildi.


Bulgaristan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:09 Kaynak: DHA
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