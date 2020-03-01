Bulgaristan Başbakanı Borisov, von der Leyen ile göç krizini görüştü - SOFYA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulgaristan Başbakanı Borisov, von der Leyen ile göç krizini görüştü - SOFYA - Son Dakika

Bulgaristan Başbakanı Borisov, von der Leyen ile göç krizini görüştü - SOFYA

6 saat önce

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ve düzensiz göç krizini ele aldı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ve düzensiz göç krizini ele aldı.

Görüşmede Borisov'un, "Böyle bir durumda Türkiye dahil hiçbir ülke tek başına bırakılmamalı. Bir an önce Türkiye'ye yardım edilmeli." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ikilinin Yunanistan'a doğru göç baskısı konusunda endişelerini paylaştıkları belirtildi. Borisov, von der Leyen'e mevcut halde Bulgaristan'a yönelik göç baskısı olmadığını, Bulgaristan-Türkiye sınırındaki durumun "sakin olduğunu" söylediği aktarıldı.

Açıklamaya göre Borisov, pazartesi Ankara'yı ziyaret ederek, Suriye'deki gelişmeleri ve göç meselesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini anlattı.

Haftaya Bulgaristan-Türkiye-Yunanistan-AB formatında bir toplantıya ev sahipliği yapmayı planlayan Borisov, "Ortak çabalar ve diplomasi yolu ile göç sorununun uzun vadeli olarak çözüme kavuşturulabileceğini" söyledi.

Ursula von der Leyen de AB Komisyonu'nun Bulgaristan ve Yunanistan'a destek verdiğini, sınır bölgelerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Frontex'ten personel takviyesi yapılabileceğini kaydetti.

Bu arada Bulgaristan'da güvenlik konularından sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, Bulgaristan'ın Türkiye ve Yunanistan ile sınırlarını helikopterden teftiş ettikten sonra paniğe gerek olmadığını bildirdi. Karakaçanov, Bulgaristan-Türkiye sınırına jandarma takviyesi yapıldığını ve durumun kontrol altında olduğunu, olası bir göçmen akınında ilave bin askeri personel ve 140 askeri araç gönderileceğini aktardı.

Bulgaristan Başbakanı Borisov, von der Leyen ile göç krizini görüştü - SOFYA

Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sokaklara döküldü
Rusya'dan hava sahası açıklaması: Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 01:11:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgaristan Başbakanı Borisov, von der Leyen ile göç krizini görüştü - SOFYA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]