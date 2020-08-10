Bulgaristan Başbakanı Borisov yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgaristan'da, Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'na yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Harmanlı ilçesinde 4 gün önce çıkan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bulgaristan'da, Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'na yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Harmanlı ilçesinin Rogozinovo ve Balgaran köyleri arasındaki ormanlık alanda 4 gün önce orman yangını çıktı. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Bulgaristan - Türkiye sınırında devam eden yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

'EKİPLER ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR?

Borisov, yangınla mücadeleye ilişkin bilgi aldı.Konula ilgili açıklamalarda bulunan Borisov, 'Her şey iyi. Durum kontrol altında. Sofya'da bu yangın farklı tanıtılıyor. Haberleri dinlerken sanki 'sınır yandı ve yangın İstanbul'a vardı' izleniminde kalmıştım, ancak durum normal'diye konuştu. Söndürme çalışmalarına 200 itfaiyeci, asker ve gönüllü ekipler katılıyor.