Bulgaristan Başbakanı Petkov, hükümetinin istifasını sundu - Son Dakika
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Bulgaristan Başbakanı Petkov, hükümetinin istifasını sundu

27.06.2022 11:58
Bulgaristan Başbakanı Petkov, hükümetinin istifasını sundu

Bulgaristan'da parlamentodan güvenoyu alamayan Başbakan Kiril Petkov, kabinesinin istifa dilekçesini Cumhurbaşkanlığına sundu.

Bulgaristan'da parlamentodan güvenoyu alamayan Başbakan Kiril Petkov, kabinesinin istifa dilekçesini Cumhurbaşkanlığına sundu.

Popülist şovmen Slavi Trifonov'un "Böyle Bir Halk Var" isimli partisinin Petkov'un kabinesini oluşturan 4'lü koalisyondan ayrılmasının ardından muhalefet, meclise gensoru önergesi sunmuştu.

Petkov hükümeti, 22 Haziran'da yapılan oylamada muhalefetin oylarıyla devrilmişti.

Anayasal prosedürü izleyen Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Petkov'un istifa dilekçesini alır almaz yeni kabinenin oluşturulması için siyasi güçlerle görüşmelere başladı.

Görüşmelerin ardından Radev, parlamentoda en büyük gruba sahip Değişime Devam Partisine (PP) tekrar hükümeti kurma görevi verecek.

İstifa eden Petkov, aynı kabine listesini sunarak yeniden başbakan adayı olacağını duyurmuştu.

PP'nin bu görevde başarısız olması durumunda kabine oluşturma sırasını, eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi devralacak.

Bu arada GERB lideri Borisov, partisinin bu görevi anında iade edeceğini duyurmuştu.

En büyük iki partinin kabine oluşturamaması durumunda cumhurbaşkanı, erken seçim için tarih belirlemeden önce kendi tercihine göre meclisten 3'üncü bir siyasi güce hükümeti kurma görevi verecek.

Ülken erken seçim yoluna girerse Cumhurbaşkanı Radev, parlamentoyu feshederek geçici teknokratlar hükümeti kuracak.

Bulgaristan'da halk, 2021'de üç kez parlamento seçimine gitmişti.

Kiril Petkov hükümeti, 13 Aralık 2021'de güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

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