Bulgaristan Başkonsolosu Dimitrov'dan İl Başkanı İba'ya hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Bulgaristan Başkonsolosu Dimitrov'dan İl Başkanı İba'ya hayırlı olsun ziyareti
26.01.2021 12:59
Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov ve Başkonsolos Vekili Müsteşar Konsolos Andon Andonov, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov ve Başkonsolos Vekili Müsteşar Konsolos Andon Andonov, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Dimitrov ve Andonov'a teşekkür etti.
Dimitrov da İba'yı tebrik ederek görevinde başarı diledi. Dimitrov ziyaret anısına İba'ya hediye takdim etti.
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