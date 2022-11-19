İstiklal saldırısıyla ilgili son iki günde gözaltına alınanların sayısı 13 oldu

Daha fazla kurban için neler yapmışlar neler! İşte İstiklal'deki bombayla ilgili bulgular

Bu da İmamoğlu'nun çılgın projesi! İstanbul'un bir ucundan diğerine 53 dakikada gidilecek

İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili yapılan yeni operasyonlarda toplam 8 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 5'i Bulgaristan'da yakalandı.

3'Ü MOLDOVA, 2'Sİ İSE ARAP KÖKENLİ

Bulgaristan Başsavcılığı Sözcüsü Siika Mileva, 13 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı ile bağlantılı 5 şüphelinin Bulgaristan'da gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerden 3'ünün Moldova vatandaşı, 2'sinin ise Arap kökenli olduğunu öğrenildi. Bu şüphelilerin saldırının planlayıcılarından terörist Bilal Hassan'ın kaçmasına yardım ettiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 13'E YÜKSELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen T.A., S.G., M.E.Y., M.E.A., H.A., H.A., S.C. ve H.A. olmak üzere 8 şüpheli daha yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

PATLAYICI OLTA KURŞUNUYLA GÜÇLENDİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçaları üzerindeki incelemesi de devam ediyor. Yapılan tespitlerde TNT cinsi patlayıcının güçlenmesi için içine çivi, demir parçaları ve olta kurşunu konulduğu belirlenirken delillerde TNT ve nitro selüloz kalıntıları ortaya çıktı.