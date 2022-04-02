Bulgaristan, bir Rus diplomatı daha "istenmeyen kişi" ilan etti - Son Dakika
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Bulgaristan, bir Rus diplomatı daha "istenmeyen kişi" ilan etti

02.04.2022 14:06
Bulgaristan, bir Rus diplomatı daha "istenmeyen kişi" ilan etti

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde Birinci Sekreter düzeyinde görev yapan bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde Birinci Sekreter düzeyinde görev yapan bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Federasyonu Büyükelçiliğine verilen notada, adı açıklanmayan diplomatın Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi.

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcılığı da Devlet Milli Güvenlik Ajansının (DANS) faaliyetlerini takip ettiği Rus diplomatın, Bulgaristan ile ilgili "ülkenin milli güvenliğini ilgilendiren gizli bilgiler topladığını" tespit ettiğini bildirdi.

Casusluk yaptığı öne sürülen diplomata, Bulgaristan'ı terk etmesi için 72 saat süre verildi.

Bulgaristan ile Rusya arasında soğuk olan ilişkiler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminin, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası daha da gerginleşmişti.

Bulgaristan Özel Soruşturma Savcılığı, dün, Rusya lehine casusluk yaptıkları iddiasıyla 3 kamu görevlisi hakkında inceleme başlatmıştı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, geçen ay, "ülkede casusluk yaptıkları" gerekçesiyle toplam 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etmişti.

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Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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