Bulgaristan Çalışma Bakanı Gılıb Donev: İş Sektörüne Destek Devam Edecek - Son Dakika

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Plamen Dimitrov, koronavirüs salgınından etkilenen işletmelere desteğin devam etmesi gerektiğini söyledi. Dimitrov, turizm branşında bu yaz için 2019'a kıyasla % 40-50'den fazla olmayan "istihdam başvuruları" olduğunu söyledi. Sendikacı, "Bazı sektörler acil desteğe ihtiyaç duymaktadır, başka bir varyantta olsa bile onlar için 60/40 önlemi devam etmeli", dedi. Çalışma Bakanı Gılıb Donev'e göre, hükümet önlemleri "küçük değişikler" ile sürdürmeye çalışılacak, ancak "Dürüst olmak gerekirse, mevcut önlemlerin devamı için bütçede para yok. "

Kaynak: 24 Saat/Çasa

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği