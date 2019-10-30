Bulgaristan casusluk şüphelisi Rus diplomata ülkeyi terk etmesi için 24 saat verdi
1 saat önce
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ajan olduğu öne sürülen Rus diplomata ülkeden ayrılması için 24 saat süre tanıdı. Bakanlık, yapılan geri çekme isteğine karşın Moskova'nın harekete geçmemesi üzerine bu kararın alındığını duyurdu.
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ajan olduğu öne sürülen Rus diplomata ülkeden ayrılması için 24 saat süre tanıdı. Bakanlık, yapılan geri çekme isteğine karşın Moskova'nın harekete geçmemesi üzerine bu kararın alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Büyükelçiliği'nin diplomatın hala Bulgaristan'da olduğunu bildirmesinin ardından harekete geçildiği vurgulandı. Rus Büyükelçiliği'ne gönderilen yazılı notta, diplomatın ülkeden ayrılması için 24 saat süre tanındığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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