Bulgaristan, casusluk yapmakla suçlanan 2 Rus diplomatı sınır dışı etti - Son Dakika

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı edildiklerini duyurdu.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, casusluğa karıştığından şüphelenilen 2 Rus diplomatın sınır dışı edildiği duyuruldu. Bakanlık, diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verildiğini belirtti. Bakanlık Sözcüsü, "Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı 2 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti ve Rus büyükelçiliğini diplomatik bir notla bilgilendirdi" dedi.

İki diplomatın 2016 yılından bu yana Bulgaristan ile ilgili devlet sırrı niteliğinde bilgi topladıkları, bunları Rus askeri istihbaratına iletmeyi amaçladıklarını iddia edildi.

Sofya'daki Rus Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise bir not alındığı, ancak iki diplomatın resmi statülerine aykırı davrandıklarına dair herhangi bir kanıt sunulmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Rus diplomatların asılsız iddialarla sınır dışı edilmesi, ikili ilişkilerin yapıcı doğasına aykırı" dedi. Diplomatların Bulgaristan'ı belirtilen zaman içinde terk edeceği, ancak Rusya'nın aynı şekilde bir karşılık verme hakkının olduğu aktarıldı.

Bulgaristan, daha önce de casusluk iddiaları üzerine 3 Rus diplomatı daha sınır dışı etmişti. Ayrıca Aralık ayında Rusya'dan gelen savunma ataşesine de vize vermemişti. - SOFYA