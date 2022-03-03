Bulgaristan "casuslukla" suçlanan iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti - Son Dakika
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Bulgaristan "casuslukla" suçlanan iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

03.03.2022 07:53
Bulgaristan "casuslukla" suçlanan iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan iki diplomatı "Bulgaristan aleyhine casusluk yaptıkları gerekçesiyle" istenmeyen kişi ilan etti.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan iki diplomatı "Bulgaristan aleyhine casusluk yaptıkları gerekçesiyle" istenmeyen kişi ilan etti.

Bakanlık Sözcüsü Mitko Dimitrov, gazetecilere yaptığı açıklamada, isimleri açıklanmayan diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verildiğini söyledi. Dimitrov, Bulgaristan güvenlik organlarının, Dışişleri Bakanı Teodora Gançovska'ya diplomatik dokunulmazlığına sahip iki kişinin Bulgaristan'daki casusluk faaliyetlerine ilişkin kanıt içeren bilgi ilettiğini ifade etti.

Diplomatların sınır dışı edilme kararını bildirmek üzere Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova'nın dışişleri bakanlığına çağrıldığı ancak Mitrofanova'nın mazeret göstererek ilgili notayı teslim almak üzere başka bir diplomatı yolladığı açıklandı.

Dimitrov, Rus diplomatların sınır dışı edilme kararını içeren notanın yanı sıra Rusya büyükelçiliğine diğer bir nota daha verildiğini bildirdi. Mitko Dimitrov, ikinci notada, Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği resmi internet sitesinde son dönemde yayınlanan ve Bulgaristan açısından "hakaret içerikli ifadelerin kullanıldığı" bazı yazılı paylaşımların derhal kaldırılmasının talep edildiğini bildirdi.

Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinin notalara cevaben yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde görev yapan iki Bulgar diplomatın da en kısa sürede sınır dışı edileceğini bildirdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, Rusya Büyükelçisi Mitrofanova'nın tavrını eleştirerek "Rusya büyükelçisinin bizzat Dışişleri Bakanlığına gelmeyip de başka bir diplomatı yollamasını doğru bir tavır olarak görmüyorum." dedi.

Bu arada Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev, Devlet Milli Güvenlik Ajansının (DANS) Rusya Federasyonu Büyükelçiliği lehine casusluk yapan emekli bir Bulgar generalle ilgili soruşturma yaptığını duyurdu.

Geşev, söz konusu emekli generalin 2016 yılından bu yana Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine devlet sırrı içeren veriler sunduğunu, bu generalin geçmişte Bulgaristan'ı temsilen yurt dışında çeşitli görevlerde bulunduğunu, Savunma Bakanlığında çalıştığını ve AB ile NATO'yu ilgilendiren gizli bilgilere erişim sahibi olduğunu kaydetti.

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Rusya Federasyonu, Bulgaristan, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan 'casuslukla' suçlanan iki Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti - Son Dakika


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