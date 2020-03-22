Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, OHAL yasasını veto etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, OHAL yasasını veto etti - Son Dakika Dünya

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, OHAL yasasını veto etti

6 saat önce

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için olağanüstü hal yasasını veto etti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, OHAL yasasını veto etti, System.String[]

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için olağanüstü hal yasasını veto etti. Radev, "Bulgaristan vatandaşlarının tehdide değil, desteğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Radev, olağanüstü hal yasasını veto ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Hiç bir savaş korkuyla kazanılmadı. Genel abluka kararı krizi daha da derinleştirecektir" diyerek, iş sektörünün faaliyetlerinin engellenmemesi gerektiğini ifade etti.


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Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:35 Kaynak: DHA

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