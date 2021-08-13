Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Türkiye sınırındaki Ortak Temas Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında göçmen kaçakçılığı, terör ve organize suçlarla mücadele için kurulan Türkiye sınırındaki Ortak Temas Merkezi'ni ziyaret etti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'den, Kapıkule'nin Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo gümrüğünde 2016 yılında sınır polisi, göç, gümrük ve kolluk birimleri arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımı amacıyla kurulan Ortak Temas Merkezi'ni ziyaret etti. Merkeze ziyareti kapsamında incelemelerde bulunan Radev, olası mülteci akınıyla ilgili alınan tedbirleri yerinde denetledi. Radev sınır bölgesindeki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, yasa dışı göç karşısında etkili olabilmesi için Türkiye sınırında bulunan tel örgünün bakımına kaynak sağlanması gerektiğini belirtti.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Petır Todorov konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise son bir haftadır Bulgaristan'a yasa dışı şekilde giriş yapanların sayısının 302 olduğunu kaydetti. Bu sayının büyük bölümünü Afganistan'dan gelen genç erkeklerin oluşturduğunu ifade eden Todorov, yaş ortalamasının 16 ile 30 arasında olduğunu vurguladı. - SOFYA