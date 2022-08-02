Başbakan Donev de geçici hükümetinin ana görevlerinin "erken genel seçimlerin hazırlanması, ülkedeki başlıca devlet kurumları arasındaki karşılıklı güveninin sağlanması, miras bırakılan tüm krizlerden çıkış yolunun bulunması ve siyasi gerginliğin azaltılması" olacağını anlattı.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bulgaristan'da geçici hükümet göreve başladı - Son Dakika

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