Bulgaristan'da erken genel seçim 2 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
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Bulgaristan'da erken genel seçim 2 Ekim'de yapılacak

01.08.2022 14:42
Bulgaristan'da erken genel seçim 2 Ekim'de yapılacak

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, imzaladığı kararnameyle erken genel seçim tarihini 2 Ekim olarak belirledi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, imzaladığı kararnameyle erken genel seçim tarihini 2 Ekim olarak belirledi.

Radev, başka bir kararnameyle parlamentoyu feshederek erken seçimin ardından yeni olağan hükümet kuruluncaya kadar ülkeyi yönetecek Gılıb Donev'in başbakan olacağı geçici kabineyi atadı.

Göreve 2 Ağustos'tan itibaren başlayacak Donev'in geçici hükümetinde dördü başbakan yardımcısı olmak üzere 20 bakan yer alacak.

Donev, Cumhurbaşkanı Radev'in 2021'de belirlediği iki geçici hükümette Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Bakanı olarak görev yapmıştı.

Geçici hükümette, İçişleri Bakanı Petar Demerciev, Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov, Savunma Bakanı ise Dimitar Stoyanov olacak.

Parlamentoda en büyük grubu olan Değişime Devam (PP) partisinin eş başkanı Kiril Petkov'un dörtlü koalisyon hükümeti sadece 6 ay iktidarda kalmıştı.

Koalisyon ortaklarından popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin koalisyondan çekilmesi üzerine mecliste güvenoyu alamayan Kiril Petkov hükümeti istifa etmişti.

Anayasaya göre cumhurbaşkanının, erken seçime gidilmeden önce parlamentodaki en büyük iki siyasi partiye, ardından diğer bir partiye hükümet kurma görevi vermesi gerekiyor.

Bu süreçte, PP ve ardından parlamentoda ikinci en büyük gruba sahip eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi hükümet kuramamıştı.

Geçen yıl 3 kez genel seçimin yapıldığı Bulgaristan'da halkın ekimin ilk yarısında tekrar sandık başına gitmesi öngörülüyordu.

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Bulgaristan 2 Ekim'de erken genel seçimlere gidiyor Bulgaristan 2 Ekim'de erken genel seçimlere gidiyor
Kaynak: AA

Bulgaristan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da erken genel seçim 2 Ekim'de yapılacak - Son Dakika

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