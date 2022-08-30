Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Sekizkök'ü kabul etti

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Radev, makamında gerçekleşen kabulde, Türkiye'yi enerji alanında önemli bir ortak olarak kabul ettiklerini, Bulgaristan'ın bu alandaki diyaloğu daha da genişletmek istediğini ifade etti.

Radev, Türkiye'nin Ukrayna'daki durumu yatıştırma ve savaşın bölgeye ikincil olumsuz sonuçlarını en aza indirme çabalarını takdir ettiklerini ifade etti.

Komşu iki ülkenin ortak sınırından geçiş kapasitesinin artırılmasının hem ikili ilişkiler hem de Avrupa Birliği (AB) açısından önem taşıdığı ifade edilen görüşmede, Radev, Bulgar kurumlarının bu konunun öneminin tamamen farkında olduklarını ve sorunu çözmek için harekete geçtiklerini vurguladı.

Kabulde, Bulgaristan'ın Türkiye'ye elektrik ihracatı ve Türkiye'de gelecekte bölgeye alternatif enerji kaynakları sağlayabilecek yeni sıvılaştırılmış gaz terminallerinin inşa projeleri de görüşüldü.

Sınır ötesi suç ve yasa dışı insan kaçakçılığına karşı ortak mücadelenin de ele alındığı kabulde, Avrupa'ya yönelik göç konusunda belirgin artış olduğu ve organize suç ve insan kaçakçılığı konusunda iki ülkenin kurumları arasında daha iyi koordinasyon, deneyim ve bilgi paylaşımına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.