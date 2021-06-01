Bulgaristan'da 1 Temmuz 2021'Den İtibaren Isıtma ve Elektrik Fiyatları Artacak - Son Dakika

1 Temmuz 2021 tarihinden Bulgaristan'da ısıtma ve elektrik fiyatlarında artış olması bekleniyor. Ülkenin batısında elektrik dağıtımı ile iştigal eden ve üç ana elektrik distribütöründen biri olan CEZ, fiyatını % 4, 17 oranında artıracak. EVN'in (merkez güney ve güneydoğu) planladığı artış % 2, 38, Energo-Pro'nun (merkez kuzey ve kuzeydoğu) ise % 2, 13'tür. Söz konusu artış oranları Enerji ve Su Denetleme Komisyonu'nun raporunda yer alıyor. Isıtma fiyatlarında en büyük artış % 14'ten fazla olacak ve Sofya'da gerçekleşecek. Karadeniz kıyısında olan Burgaz ve Varna kentlerinde artışın % 11 civarında olması bekleniyor.

Kaynak: BTA

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği