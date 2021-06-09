Bulgaristan'da 1 Temmuz'dan İtibaren E-Ticaret ve Kdv Beyannamesi İçin Yeni Kurallar - Son Dakika

1 Temmuz itibarıyla Avrupa Birliği'nde KDV ile ilgili mevcut yükümlülüklerin yerine getirilmesini kolaylaştıran ve sınır ötesi online satış yapan şirketlerin idari yüklerini azaltan yeni KDV kuralları yürürlüğe giriyor. Online alışveriş için, online satış yapan şirketlerin nihai müşterilere yapılan tüm Topluluk içi mesafeli mal ve hizmet satışları için bir üye ülkede elektronik olarak KDV amaçları için kayıt yaptırabilecekleri bir elektronik portal (one-stop shop/OSS) geliştirildi. Şimdiye kadar bu şirketler, ilgili ülkedeki nihai müşterilere satış yapmadan önce AB'nin o ülkesinde kayıt yaptırmak zorundaydılar. Tek gişede hizmet OSS rejimi, AB genelinde nihai müşterilere çevrimiçi olarak satılan mal ve hizmetlere ilişkin KDV'nin beyan edilmesi için kullanılabilir, bu da uyumluluk maliyetlerini % 95'e kadar azaltıyor.

Önemli bir değişiklik de, 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa pazarında faaliyet gösteren Bulgar şirketleri, sınır ötesi satışlarda bile, sadece üye ülkedeki vergi idaresi ile çalışarak, üç aylık bir vergi beyannamesi ile yaptıkları tüm birlik içi satışları için elektronik olarak KDV beyan etme ve ödeyebilme olanağına sahip olacaklar.

Bu arada, ithalatta tek gişede hizmet (IOSS) rejimi, AB'de nihai müşterilere mal tedariki yapan satıcılar için KDV'nin tahsil edilmesini, beyan edilmesini ve ödenmesini kolaylaştırıyor. Pratikte bu, tedarikçilerin ve elektronik ara yüzlerin KDV'yi müşteriler yerine doğrudan kendilerinden seçilen vergi dairelerine tahsil edebilmesi, beyan edebilmesi ve ödeyebilmesi anlamına geliyor. Bu, aynı zamanda şirketlerin işini kolaylaştırıyor ve online alışveriş yapanları gizli maliyetlerden koruyor.

Bir diğer önemli değişiklik ise, değeri 22 euroyu geçmeyen AB'ye ithal edilen ürünler için KDV'den özel muafiyet rejiminin kaldırılmasıyla ilgili. Bu rejimin kaldırılmasıyla, Avrupalı ??şirketler üçüncü ülkelerden şirketlerle eşit şartlarda rekabet edebilecekler. Her AB ülkesinin, online tüccarların (bir elektronik ara yüzü yöneten tüccarlar dahil) kaydolabileceği bir OSS portalı var. Bulgaristan için, özel rejimler altındaki kayıtlar, Ulusal Gelir İdaresi'nin elektronik hizmetleri portalına entegre edilmiş. Elektronik hizmetlere erişim ancak nitelikli elektronik imza ile mümkün olacak.

Kaynak: https://old. nra. bg/news? id=4529

Yayımlayan: Filibe Ticaret Ataşeliği