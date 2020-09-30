Bulgaristan'da 14. Hemus 2020 Savunma Sanayi Fuarı açıldı - Son Dakika

Bulgaristan'da 14. Hemus 2020 Savunma Sanayi Fuarı açıldı

Resmi kıtanın gösterisi Bulgaristan Başbakan Bardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov'un konuşması Bulgaristan Cumhurbaşkanı RumenRadev'in konuşması Sergilenen silahlardan görüntü Fuarda Türkiye'yi temsil eden Otokar reyonundan görüntü Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin...

Resmi kıtanın gösterisi

Bulgaristan Başbakan Bardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov'un konuşması

Bulgaristan Cumhurbaşkanı RumenRadev'in konuşması

Sergilenen silahlardan görüntü

Fuarda Türkiye'yi temsil eden Otokar reyonundan görüntü

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani'nin AA'ya açıklaması

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in Otokar standına ziyareti

Fuardan genel görüntüler

Cumhurbaşkanı Rumen Radev: "Türkiye'nin katılımı muhteşem"

FİLİBE (AA) – Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe kentinde 14'üncüsü düzenlenen Hemus 2020 Savunma Sanayi, Terörle Mücadele ve Güvenlik Fuarı törenle açıldı.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı olan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, fuarda Türkiye'yi temsil eden Otokar standını ziyaretinde "Türkiye'nin katılımı muhteşem." dedi.

Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliyi Veliçkov da dünyada 30 büyük savunma fuarından 18'inin Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildiğini ya da ertelendiğini ancak Bulgaristan'ın Hemus 2020'yi gerçekleştirmeye karar verdiğini söyledi.

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, "Dost, komşu ve müttefikimiz Bulgaristan'ın bu etkinliğinde güçlü bir katılım sergiledik. Savunma sanayimiz dünya standartlarında oldukça iyi bir yere sahip." dedi.

Uluslararası Filibe Fuarı alanında 4 Ekim'e kadar sürecek fuara 19 ülkeden 90'a yakın şirket katılıyor.

Irak ve Kamerun savunma bakanlarının da katıldığı fuara 15 ülke askeri heyet gönderdi.

Bulgaristan'da 14. Hemus 2020 Savunma Sanayi Fuarı açıldı
Bulgaristan'da 14. Hemus 2020 Savunma Sanayi Fuarı açıldı
Bulgaristan'da 14. Hemus 2020 Savunma Sanayi Fuarı açıldı
Bulgaristan'da 14. Hemus 2020 Savunma Sanayi Fuarı açıldı

Terörle Mücadele, Savunma Sanayi, Bulgaristan, Filibe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da 14. Hemus 2020 Savunma Sanayi Fuarı açıldı - Son Dakika

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