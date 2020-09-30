Resmi kıtanın gösterisi
Bulgaristan Başbakan Bardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov'un konuşması
Bulgaristan Cumhurbaşkanı RumenRadev'in konuşması
Sergilenen silahlardan görüntü
Fuarda Türkiye'yi temsil eden Otokar reyonundan görüntü
Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani'nin AA'ya açıklaması
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in Otokar standına ziyareti
Fuardan genel görüntüler
Cumhurbaşkanı Rumen Radev: "Türkiye'nin katılımı muhteşem"
FİLİBE (AA) – Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe kentinde 14'üncüsü düzenlenen Hemus 2020 Savunma Sanayi, Terörle Mücadele ve Güvenlik Fuarı törenle açıldı.
Eski Hava Kuvvetleri Komutanı olan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, fuarda Türkiye'yi temsil eden Otokar standını ziyaretinde "Türkiye'nin katılımı muhteşem." dedi.
Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliyi Veliçkov da dünyada 30 büyük savunma fuarından 18'inin Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildiğini ya da ertelendiğini ancak Bulgaristan'ın Hemus 2020'yi gerçekleştirmeye karar verdiğini söyledi.
AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, "Dost, komşu ve müttefikimiz Bulgaristan'ın bu etkinliğinde güçlü bir katılım sergiledik. Savunma sanayimiz dünya standartlarında oldukça iyi bir yere sahip." dedi.
Uluslararası Filibe Fuarı alanında 4 Ekim'e kadar sürecek fuara 19 ülkeden 90'a yakın şirket katılıyor.
Irak ve Kamerun savunma bakanlarının da katıldığı fuara 15 ülke askeri heyet gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:23 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bulgaristan'da 14. Hemus 2020 Savunma Sanayi Fuarı açıldı - Son Dakika