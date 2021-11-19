Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılan seçimlerin nihai sonuçları açıklandı - Son Dakika

Bulgaristan'da Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), 14 Kasım'da yapılan erken genel seçimin nihai sonucunu açıkladı.

ZİK'ten yapılan açıklamaya göre, ülkede kayıtlı 6 milyon 635 bin 305 seçmenin 2 milyon 699 bin 260'sının sandık başına gitmesi sonucu, seçime katılım oranı yüzde 40,23 düzeyinde kaldı.

7 siyasi parti, yüzde 4 olan seçim barajını aşarak 240 üyeli Meclis'e girmeyi başardı.

Seçimde, eski Ekonomi Bakanı Kiril Petkov ve eski Maliye Bakanı Asen Vasilev'in iki ay önce kurduğu Değişime Devam (PP) partisi, oyların yüzde 25,67'sini alarak birinci parti çıktı. Seçimde 673 bin 170 oy alan PP, mecliste 67 koltuk sahibi oldu.

Eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ise yüzde 22,74 ile seçimden ikinci çıktı. 596 bin 456 oy alan GERB partisi, 59 milletvekilliği kazandı. Borisov, kazandığı milletvekilliği koltuğuna oturmaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Türk partisi üçüncü oldu

Çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi de yüzde 13 oy alarak seçimden üçüncü çıktı. HÖH, bir önceki seçime göre sandalye sayısını 5 artırarak 34 koltuk kazandı.

HÖH, seçimde 341 bin oy alarak parlamentoda 5'inci sıradan 3'üncü sıraya yükseldi.

Rusya yanlısı ve eski Komünist Partinin geleneğini sürdüren Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) yüzde 10,21 oyla 26 milletvekilliği kazandı. Seçimde sadece 267 bin 817 oy alabilen partinin lideri Korneliya Ninova, BSP'nin destek kaybı yüzünden görevinden istifa etti.

Popülist şovmen Slavi Trifonov'un kurduğu ve bir önceki parlamentoda birinci güç olarak giren Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi bu seçimde oyların sadece yüzde 9,52'siyle 5. sıraya inerek sadece 25 koltuk sahibi olabildi. İTN, 249 bin 743 oy aldı.

Borisov'un iktidarına karşı 1,5 yıllık sokak protestolarında öncülük yapan Demokratik Bulgaristan (DB) partisinin seçmeni ise bu kez önemli ölçüde PP'ye kaydı. Oyların yüzde 6,37'sini alan ile 16 sandalye sahibi olacak DB, seçimde toplamda 166 bin 968 oy alabildi. Partinin Genel Başkanı Hristo İvanov ise bunun sorumluluğunu kendi üzerine alarak görevinden istifa etti.

Popülist, aşı karşıtı, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan ayrılmasını talep eden milliyetçi Yeniden Doğuş partisi de oyların yüzde 4,86'sını alarak 13 koltuk ile parlamentonun en küçük grubunu kuracak. Yeni mecliste kimse ile diyaloğa girmeyeceğini bildiren parti, seçimde 127 bin 568 oy aldı.

Seçim komisyonu, seçiminde 35 bin 745 seçmenin pusulada "Kimseyi desteklemiyorum" hanesini işaretlediğini duyurdu.

Mecliste yer alacak milletvekillerinin isimleri, 21 Kasım Pazar günü açıklanacak.

Bu arada PP eş başkanları Petkov ve Vasilev, yeni parlamentonun ilk oturumunu beklemeden BSP, İTN ve DB ile koalisyon hükümeti kurmak üzere müzakerelere başladı. Başbakan adayı olan Petkov, GERB ve HÖH partileri ile görüşmeyeceklerini duyurmuştu.