Bulgaristan'da 18 göçmen kamyonda ölü bulundu - Son Dakika
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Bulgaristan'da 18 göçmen kamyonda ölü bulundu

17.02.2023 18:56
Bulgaristan'da 18 göçmen kamyonda ölü bulundu

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Bulgar plakalı terkedilmiş bir kamyonda 18 göçmen ölü bulundu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Bulgar plakalı terkedilmiş bir kamyonda 18 göçmen ölü bulundu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya yakın Lokorsko köyünde terkedilmiş bir kamyonda 18 göçmen ölü bulundu. Kamyonun odun yüklü olduğu ve içinde 50 kaçak mültecinin olduğu bildirilirken, 18 mültecinin soğuktan donarak ya da boğularak hayatını kaybettiği belirtildi. Kamyonda bulunan diğer mültecilerden de 10'unun durumunun ağır olduğu ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Ölen mültecilerin Afgan oldukları değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SOFYA

Kaynak: İHA
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Bulgaristan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bulgaristan'da 18 göçmen kamyonda ölü bulundu - Son Dakika

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