Bulgaristan'da 2 sığınmacının polis tarafından değerli eşyalarının alındığı iddiası - Son Dakika

Bulgaristan'da 2 sığınmacının polis tarafından değerli eşyalarının alındığı iddiası

Kırklareli'nde yakalanan 2 sığınmacı, Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

Kırklareli'nde yakalanan 2 sığınmacı, Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü. Jandarma ekipleri, Demirköy ilçesinin Yeşilce köyünde yaptıkları kontrollerde, Fas uyruklu 2 sığınmacıyı yakaladı. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Sığınmacılar, ifadelerinde, sınır tellerini geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, değerli eşyaları ve paralarının alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü. İşlemlerin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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