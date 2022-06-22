Bulgaristan'da 3'lü koalisyon hükümeti düştü - Son Dakika
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Bulgaristan'da 3'lü koalisyon hükümeti düştü

22.06.2022 19:56
Bulgaristan'da 3'lü koalisyon hükümeti düştü

Bulgaristan'da 6 aydır görevde olan Başbakan Kiril Petkov'un 3'lü azınlık hükümeti, Meclis'te yapılan güvenoyunu alamayarak düştü.

Bulgaristan'da 6 aydır görevde olan Başbakan Kiril Petkov'un 3'lü azınlık hükümeti, Meclis'te yapılan güvenoyunu alamayarak düştü.

Mecliste oy çoğunluğuna sahip olan muhalefetin talebiyle yapılan güven oylamasına, 240 milletvekilinden 239'u katıldı.

Milletvekillerinden 123'ü hükümet aleyhine oy kullanırken, 116 milletvekili hükümete destek verdi.

Böylece hükümet, Meclis'ten güvenoyu alamayarak düştü.

Koalisyon hükümetinin ortaklarından popülist Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisi, Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya ile ilgili politikasını bahane ederek 8 Haziran'da koalisyondan ayrılmıştı.

Parlamento Başkanı Nikola Minçev de, 16 Haziran'da muhalefetin baskısı ile koltuğundan ayrılmıştı.

Hükümete karşı ortak tavır alan muhalefet bu sabah oy birliğini kullanarak genel oturumunun açılmasını sabote etti.

Oylama sırasında Kiril Petkov'u destekleyenler meclisin önünde, karşıtları ise arkasında gösteriler yaptı.

3'lü koalisyon hükümetinde Değişime Devam Partisi (PP), Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Demokratik Bulgaristan Partisi (DB) yer alıyordu.

Anayasal prosedür

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Parlamento'da en büyük gruba sahip Değişime Devam Partisi'ne (PP) tekrar hükümeti kurma görevi verecek.

PP'nin bu görevde başarısız olması durumunda kabine oluşturma sırasını, eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi devralacak.

İki partinin kabine oluşturamaması durumunda cumhurbaşkanı, erken seçim için tarih belirlemeden önce kendi tercihine göre meclisten 3'üncü bir siyasi güce kabine kurma görevi verecek.

Ülkenin erken seçim yoluna girerse Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshederek, ülkeyi yönetecek geçici bir teknokratlar hükümeti kuracak.

Bulgaristan'da halk, 2021'de 3 kez parlamento seçimine gitmişti.

Kiril Petkov hükümeti 13 Aralık 2021 tarihinde güvenoyu alarak göreve başlamıştı.???????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da 3'lü koalisyon hükümeti düştü - Son Dakika

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