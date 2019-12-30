Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya yakınlarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem, System.String[]

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya yakınlarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, başkent Sofya'ya 64 kilometre mesafedeki Somokov kentinde yerel saatle 20.01'da Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk bilgilere göre hasar meydana gelmedi. sarsıntı ile birlikte büyük panik yaşayan bölge halkının, sokaklara çıktığı bildirildi.Somokov Belediye Başkanı Vladimir Georgiev, "İnsanlar çok korktu. Özellikle yüksek katlarda oturanlar çok sallandı. Deprem çok güçlü hissedildi. Uğultu da vatandaşları iyice korkuttu" dedi. Deprem ile ilgili yerel yönetimler çalışmalarını sürdürüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
04:49 Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı - Son Dakika
04:41 Başkentte seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
04:41 Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı (1) - Son Dakika
04:38 ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKA ALEV ALEV YANDI (1) - Son Dakika
04:34 Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
23:50 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 04:59:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]