Bulgaristan'da 4 sığınmacının polis tarafından darbedildiği iddiası - Son Dakika

Kırklareli'nde yakalanan 4 sığınmacı, Bulgar polisi tarafından darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

Jandarma ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Dereköy'de yaptıkları kontrollerde, Lübnan ve Suriye uyruklu 4 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sığınmacılar, ifadelerinde, sınır tellerini geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemlerin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.