Bulgaristan'da 48. Parlamentonun ilk oturumu yapıldı - Son Dakika
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Bulgaristan'da 48. Parlamentonun ilk oturumu yapıldı

19.10.2022 17:38
Bulgaristan'da 48. Parlamentonun ilk oturumu yapıldı

Bulgaristan'da 2 Ekim'de yapılan erken genel seçimin ardından oluşturulan 240 üyeli 48. Parlamento, ilk oturumunda toplandı.

Bulgaristan'da 2 Ekim'de yapılan erken genel seçimin ardından oluşturulan 240 üyeli 48. Parlamento, ilk oturumunda toplandı.

Oturumda, Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, Başbakan Gılıb Donev, Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev, geçici hükümetin üyeleri, ülkedeki başlıca ruhani liderler ve Sofya'da akredite edilen büyükelçiler hazır bulundu.

Mecliste temsil edilen 7 partinin 5'i başkanlık için aday gösterirken adayların hiçbiri genel oturuma katılan milletvekillerinden salt çoğunlukla oy desteği alamadı. Bu sebeple oturumun yarın devam edilmesine karar verildi.

Parlamento'nun ilk oturumunun geçici başkanlığını meclisin en yaşlı üyesi olan Türk kökenli milletvekili Vejdi Raşidov yaptı.

Cumhurbaşkanı Radev, oturumun başında yaptığı konuşmada, ülkenin seçilmiş yasal bir hükümete ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Halkımız sizden yoksullukla mücadele ve zamlara karşı etkin kararlar bekliyor. Meclisteki zamanınızı skandallara sebep olmakla harcamayın." dedi.

Rusya yanlısı olan Radev, bir kez daha Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasına karşı olduğunu belirterek, bu yönde atılabilecek adımların Bulgaristan'ı savaşa ortak edeceğini öne sürdü.

Liderlerin konuşmaları

Parlamento'da 67 milletvekilinin temsiliyle en büyük grubun sahibi olan eski Başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi Parlamento Grup Başkanı Desislava Atanasova, geçmişte partisine yönelik yolsuzluklara karışmakla ilgili tüm suçlamaların başarısız kaldığını söyledi.

Parlamento'da ikinci büyük gruba sahip Değişime Devam (PP) partisinin eş başkanı ve eski Başbakan Kiril Petkov, PP'nin bu parlamentoda "yapıcı bir muhalefet olacağını" açıkladı.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların temsil ettiği Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı, "HÖH'nin teklif ettiği başarı reçetesi, sosyal sorumluluk taşıyan tüm partilerin kuracağı bir ortak hükümetinin başarısı olacak." dedi.

Bulgaristan'da soğuk ve karanlık bir kış beklendiğine işaret eden Karadayı, "Seçmenlerimize karşı sorumlu davranıp intikamcılıktan uzak duran bir hükümet kurmalıyız." diye konuştu.

Parlamento'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş politikasını temsil eden popülist Yeniden Doğuş partisi lideri Kostadin Kostadinov, "Halkımız tekrar kölelik ile özgürlük arasında bir seçim yapmak zorunda." dedi. Kürsüden NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) karşı slogan atan Kostadinov, kendi partisinin dışındaki milletvekillerinin tümünü "sepetle toplanmış Avrupa-Atlantik insan sürüsü" olmakla suçladı.

Partiler arasında geçen tartışmaların ardından Bulgaristan'ı "düşman ülke" ilan eden Rusya Federasyonu Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova ve Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'ya destek veren Belarus'un Sofya Büyükelçisi Vladimir Vorokoviç, Parlamento'nun açılış oturumuna davet edilmedi.

Koalisyon hükümeti ya da tekrar genel seçim

Seçmenlerin sadece yüzde 37'sinin oylarıyla oluşturulan 48. Parlamento'da yapılan başkan seçimi milletvekillerinin gelecek çalışmaları konusunda bir sınav olarak algılanıyor. Siyasi partilerin arasındaki güç dağılımını temsil eden başkanlık seçimi, bir koalisyon hükümetinin kurulması zor, meclisin ömrünün ise kısa olacağını gösterdi.

Ülkede bir koalisyon hükümetinin kurulamaması durumunda 2023 'ün ilk yarısında Bulgaristan vatandaşları son 2 yılda 5. kez genel seçime katılmak üzere sandık başına gidecek.

Olası erken seçimlerde halkın, gittikçe otorite kaybına uğrayan Parlamento'ya tepki olarak daha da düşük katılım göstermesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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