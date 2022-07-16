Bulgaristan'da "6. Dil, Kültür, Din, Sanat ve STK" çalıştayı - Son Dakika
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Bulgaristan'da "6. Dil, Kültür, Din, Sanat ve STK" çalıştayı

16.07.2022 23:27

Filibe'de "6. Dil, Kültür, Din, Sanat ve STK" çalıştayı düzenlendi.

Filibe'de "6. Dil, Kültür, Din, Sanat ve STK" çalıştayı düzenlendi.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Bulgaristan'daki Türkçe anadili eğitiminin yetersiz olduğunu ve parti olarak sorunların farkında olduklarını kaydetti.

Çözüm için çalıştıklarını dile getiren Karadayı, "Dilimizi ve kimliğimizi koruyup sürdürmekte kararlıyız." dedi.

Karadayı, "Son 32 yıl içinde devlet tarafından engel var ama destek yok. Fakat biz başkalarından destek beklemeden kendi kimliğimizi, dilimizi, dinimizi, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi korumak ve yaşatmak için burada varız. Biz yaşatacağız, biz koruyacağız." ifadelerini kullandı.

"Anadili okullarda öğrenmek önemlidir"

Çalıştayın onur konuğu olan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ise Bulgaristan'daki okullarda Türkçe okuyan öğrenci sayısındaki azalmaya dikkati çekerek, "Gelecek nesillere aktarabileceğimiz en önemli mirasımız çocuklarımıza verdiğimiz anadili eğitimidir. Anadili okullarda öğrenmek önemlidir. Çocuklarımızın mutlaka okullarda yapısal ve pedagojik anlamda geliştirilmiş dersler alarak, kendi anadillerini öğrenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Okullardaki anadil eğitimiyle ilgili sorunların aşılması için yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduğunu dile getiren Sekizkök, çalıştayın bu konuda önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Bulgaristan'ın farkı bölgelerinde Türk dili ve kültürü üzerine çok başarılı çalışmalar yapan sivil toplum örgütleri olduğunu belirten Sekizkök, "Gücünü bireyden, vatandaştan alan sivil toplum hareketi aslında çok daha güçlü ve çok daha talepkar olabilir. Bu sivil toplum örgütlenmesinin daha da güçlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim." değerlendirmesini yaptı.

Aylin Sekizkök, Türkiye'deki farklı kurumların Bulgaristan'daki STK'lere destek vermeye hazır olduklarını ve bu yöndeki çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

AP'den destek

Çalıştaya ev sahipliği yapan Avrupa Parlamentosu Liberaller Partisi (ALDE) Eş Başkanı ve Avrupa Milletvekili İlhan Küçük, Bulgaristan Türklerinin Avrupa Birliği'nin çok dilli ve çok kültürlü zenginliğinin bir parçası olduğunu, Türk toplumu olarak Avrupa değerleriyle yaşama hedefinde olduklarını dile getirdi.

Çalıştayda Bulgaristan'daki Türk toplumunun etnik ve kültürel kimliğinin korunması ve geliştirilmesi, kültürel ve dini mirasının korunması ve yaygınlaştırılması ve Türk dili eğitiminin yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

Nüfusu yaklaşık 6,5 milyon olan Bulgaristan'da yaklaşık 800 bin Türk kökenli Bulgar vatandaşı yaşıyor. Bulgaristan Bilim ve Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2021-22 öğretim yılında ilk ve orta öğretim okullarında toplam 3 bin 667 öğrenci seçmeli ders olarak Türkçe eğitimi aldı.

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Kaynak: AA

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