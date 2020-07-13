Bulgaristan'da 7 sığınmacının polis tarafından darbedildiği iddiası

Jandarma ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Dereköy 'de yaptıkları kontrollerde, Afganistan uyruklu 7 sığınmacıyı yakaladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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